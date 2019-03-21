Son Dakika Haberleri: Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı

Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı

34 dakika önce

Mardin Adliyesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı, System.String[]
Mardin Adliyesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı tarafından Mardin Adliye Sarayında kurulan stantta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da katıldığı etkinlikte hakimler, savcılar, avukatlar ve yargı personeli kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kan bağışında bulunmanın önemine dikkati çekerek, kan bağışı yapılmasını herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Kan bağışının kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilediğini aktaran Bektaş, şöyle dedi:

"Mardin Adliyesi birimleri olarak bu kampanyayı ve vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedik. Sadece kan bağışı değil organ ve kök hücre bağışı da çok önemli. İğneden korkan vatandaşlara mesajım bu bir başka yaşamı kurtarmaya engel olmamalı ve ban bağışında bulunulmalı. Duyarlılık gösteren, bir hayatın kurtarılmasına vesile olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]