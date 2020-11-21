Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

21.11.2020 13:23

Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı Pandemi korkusu kan bağışlarını azalttı Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenli olarak sürdürülen kan bağışı kampanyası bu kez Nazilli Adliye Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Pandemi korkusu kan bağışlarını azalttı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenli olarak sürdürülen kan bağışı kampanyası bu kez Nazilli Adliye Sarayı'nda gerçekleştirildi. Adliye çalışanları Başsavcı Murat Dilsiz öncülüğünde Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulundu.

Nazilli Adliye Sarayı'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde polisinden, memuruna, savcısından hakimine kadar duyarlı davranarak Kızılay'a kan bağışında bulunan çalışanlar, kan bağışı bekleyen ihtiyaç sahipleri için seferber oldu. Çalışanların birçoğunun pozitif vaka ve temaslı olmaları nedeniyle kan veremediği bağış etkinliğinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan eşi Zeynep Mert Dilsiz ile birlikte kan veren Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, "Kan bağışı kampanyasına katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Biz şu an gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunduk. Kızılay yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Covid-19 testi pozitif olan ve bu hastayla temas tarihinden veya hastalığın geçmesinden en az 28 gün sonra kan verilebiliyor. Bilmediğimiz konuları da öğrenmiş olduk. Her olumsuz durumda, afetlerde, depremlerde yanımızda olan Kızılayımıza destek olmak için tüm dostlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı davet ettik. Bir cana, bir hayata dokunmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Bu konuda da biz Nazilli Adliyesi olarak elimizden gelen desteğimizi vereceğimizi, bu sözümüzün de arkasında duracağımızı beyan ediyoruz" dedi.

Pandemi kan stoklarını olumsuz etkiledi

Edinilen bilgiye göre pandemi nedeniyle kan stoklarının kritik seviyede olduğu öğrenildi. Kan bağışının istenilen, beklenen düzeyin altında olduğu, Aydın, İzmir ve Manisa'da bağışlanan kanların ortak bir depoda muhafaza edilerek yine aynı illerde kullanıldığı belirtildi.

Aydın'daki tüm hastanelerin Kızılay'dan kan temin ettiğini ancak Kızılay'da bulunmayan kanları ise kendi çabaları ile vatandaşlardan temin etme yoluna gittikleri belirtildi. Kan kaybı yaşanan kaza, ameliyat, doğum gibi durumlar ya da lösemi, talasemi, kanser, diyaliz hastaların ise düzenli kana ihtiyaç duyuluyor olmasına rağmen Covid-19 pandemisi sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarının olumsuz yönde seyrettiği, bu nedenle Aydın'da kan bağışlarının yüzde 30 oranında düştüğü öğrenildi.

Yetkililerin bilgilendirmesine göre; "Kan grubu açısından her kan grubuna ihtiyaç vardır. Fakat kan stokları azaldığında en erken sıkıntı negatif gruplarda, AB pozitif kan grubunda hissedilmektedir. Kan bağış noktalarında maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek kan ve kök hücre bağışı alıyoruz. Sağlıklı ve son 28 gün boyunca Covid-19 pozitif veya Covid-19 pozitif biriyle yakın teması olmayan, kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı resmi kimlik belgesi ve tok karnına bağı noktalarımıza bekliyoruz" denildi.

Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Kan Bağışı, Kızılay, Nazilli, Aydın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Adliye çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika


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