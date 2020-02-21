Adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada - Son Dakika
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Adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada

6 saat önce

SAMSUN'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı.

Adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada, System.String[]

SAMSUN'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Samsun Adliyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Adliye çıkışında P.P. ile yengesiyle birlikte yaşadığını öne sürdüğü V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.P., yanında bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheliden aldığı 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla V.K.'ya saldırdı. Sol omzundan yaralanan V.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K., tedavi altına alındı. Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım' dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Samsun Adliyesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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