ADLİYE ÇIKIŞI KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cezaevine gönderileceği sırada adliye çıkışı kaçan hükümlü Behçet Ayin (28), firar ettikten 2 gün sonra Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Behçet Ayin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 27 Mayıs'ta üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında 29 ayrı suçtan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ayin, 27 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ayin, cezaevine gönderileceği sırada adliye girişindeki yakınlarının neden olduğu kargaşada kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Behçet Ayin'in kaçmasına yardım eden 3 akrabası ile 1 arkadaşını gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de Behçet Ayin'i yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelinin sahte kimlikle Bursa'ya gitmek üzere otobüsle yola çıktığı tespit etti. Harekete geçen ekipler, aracı takibe alıp, Aydın'ın Söke yakınlarında durdurarak Behçet Ayin'i gözaltına aldı. Firar etmesinden 2 gün sonra yakalanan Behçet Ayin, bir kez daha sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)