Son Dakika Haberleri: Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Birecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Benzine 11 kuruş indirim geldi FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliye çıkışı kavga: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]