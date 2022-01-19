Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Kayseri'de, eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı adliye çıkışında otomobilinde tabanca ile vuran İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Özcan ise Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,