Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

24.03.2022 19:25

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında yaşanan kavgada 3 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Çatışma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri kameraya alan kişi "Abla gel gel silah sıkıyorlar. Film mi çekiyorlar bunlar, silah sıkıyorlar, kamera falan yok ki" sözlerine yer verdi.

Küçükçekmece Adliyesi çıkışında bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay yerinde bulunan 17 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi çıkışı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma kamerada

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, çeken kişinin çatışmaya girenlere "Kaç, kaç" demesi dikkat çekti.

FİLM ÇEKİMİ SANDILAR

Kayıt sırasında konuşan şahıs, 'Abla gel gel silah sıkıyorlar. Filim mi çekiyorlar bunlar, silah sıkıyorlar, kamera falan yok ki' diye konuşması dikkat çekti. Olayın film olmadığını anlayan şahıs, hem kayda devam etti, hem de olayı anlattı.

Küçükçekmece Adliyesi çıkışı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma kamerada
YORUMLAR
500
15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu

Küçükçekmece, Silah, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement