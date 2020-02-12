Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı - Son Dakika

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı

6 saat önce

Tokat Adliyesinde görülen ağır ceza davası çıkışında davacı, kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı.

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı, System.String[]

Tokat Adliyesinde görülen ağır ceza davası çıkışında davacı, kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sularında Tokat Adliyesi çıkışında yaşandı. Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen istismar davası sonrasında mağdur B.Ç.(18) kendisini istismar ettiği iddia edilen S.E.'nin (30) davayı takip etmeye gelen yakınlarına saldırdı. Çıkan arbede sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi takviye edildi. Polislerin müdahalesiyle sakinleştiren B.Ç. ile darp ettiği S.E.'nin yakınları polis otolarıyla hastane kontrolüne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat Adliyesi, Polis, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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