Adliye'de iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan sahte avukat tutuklandı - Son Dakika

Sakarya Adliyesi civarında kendilerini adliye çalışanı veya avukat olarak tanıtıp, sorunlarını çözme vaadiyle vatandaşlardan para alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişinin ise polis ekiplerince arandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre Sakarya Adliyesi civarında A.A., ve A.S., isimli iki şüpheli kendilerini adliye çalışanı ve avukat gibi tanıtıp sorunlarını çözme vaadiyle vatandaşlardan para talep ettiler. Şahıslara para veren ve daha sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar ise Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Açılan soruşturma sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile A.A. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, şüpheliler için hazırlanan iddianame Sakarya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Gerçekleşecek olan dava ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. - SAKARYA