Son Dakika Haberleri: Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

7 saat önce

Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu, System.String[]

Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konu için avukatı ile görüşmek üzere adliyeye gelen Rüştü Y., adliye girişindeki döner kapıdan geçerken yağmurdan ıslanan zeminde kayarak düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan Rüştü Y., 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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