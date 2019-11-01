Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu
7 saat önce
Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konu için avukatı ile görüşmek üzere adliyeye gelen Rüştü Y., adliye girişindeki döner kapıdan geçerken yağmurdan ıslanan zeminde kayarak düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan Rüştü Y., 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN
Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi