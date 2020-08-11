Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum" - Son Dakika

Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum"

- Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum" Şiddet gören kadının avukatı, adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederi tarafından darp edildi Avukat Bengisu Başak Okuyan: "Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum, ikinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı"...

Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat:

- Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum"

Şiddet gören kadının avukatı, adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederi tarafından darp edildi

Avukat Bengisu Başak Okuyan:

"Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum, ikinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı"

"Şiddet mağduru birini savunurken, şiddet mağduru pozisyonuna gelmek insanı gerçekten acıtıyor"

ANTALYA - Antalya'da eşine boşanma davası açan kadını savunan avukat Bengisu Başak Okuyan, duruşma sonrası adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederinin saldırısına uğradı. Olay günü koridorda şüphelinin üzerine geldiğini anlatan Okuyan, "Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum. İkinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı" dedi.

Antalya Barosuna avukatlarından Bengisu Başak Okuyan (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan bir kadının avukatı olarak duruşmaya katıldı. 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşma sonunda Okuyan, savunduğu kadının, kayınpederi 77 yaşındaki S.B'nin adliye koridorunda saldırısına uğradı. Genç avukata tokat atan ve üzerine yürüyen yaşlı adamı avukat ve vatandaşla güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Yaşadığı olayın ardından Bengisu Başak Okuyan, S.B'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan S.B'ye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avukat Bengisu Başak Okuyan, sabah saatlerinde görülen duruşmanın ardından üzücü bir olay yaşadığını anımsattı.

"Suratıma tokat attı"

Duruşma sonrası böyle bir hareketi beklemediğini dile getiren Okuyan, "Daha önce de hakaret ettikleri çok oluyordu. Bu olaya yelteneceklerini beklemiyordum. Oyalandım gitmeleri için. Koridorda üzerime doğru hakaret ederek gelmeye devam etti. Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum. İkinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı. Meslektaşlarım ve polisler geldi. Savcılık hemen şahsın yakalaması çıktı, tutuklaması oldu. Ardından itirazla tahliye oldu." dedi.

"Şiddet mağdurunun vekiliyken, şiddete uğradım"

Şahsın tahliye olduğu süreçte stresinin devam ettiğini ifade eden Okuyan, "Şiddet mağduru birinin vekiliyim. Üzerinde çok hassas çalıştığım dosyada başıma bu geldi. O kadar üzüldüm ki çok acı verici. Şiddet mağduru birini savunurken, şiddet mağduru pozisyonuna gelmek insanı gerçekten acıtıyor. Adliyede bizi hunu yapan hastanede doktora, okulda öğretmene de yapabilir. Mesleğimi ifa ederken bu başıma geldiğinde, müvekkilimim başına yıllarca neler gelmişti diye düşündüm." ifadelerine yer verdi.

"Şüpheli şuan serbest"

"Bana adliyede bir şey olmayacak dememem gerekiyormuş" diyen Okuyan, " Biz tedbirli olmak zorunda değiliz. Kadına karşı şiddet önlenmeli. Şüpheli şuan serbest. Onun serbest olması beni de tedirgin ediyor. Vekilimde tehlikede. Şüphelinin kısa süreli tutuklu kalması da umarım bir şeyleri göstermiştir." dedi.

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:12

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: 'İrkildim, savruldum' - Son Dakika
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