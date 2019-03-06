Son Dakika Haberleri: Adliye Merdivenlerinde Avukata Saldırı

Adliye Merdivenlerinde Avukata Saldırı

49 dakika önce

Bursa'da duruşmadan çıkan avukat, adliye merdivenlerinde karşı tarafın yakınları tarafından darp edildi.

Adliye Merdivenlerinde Avukata Saldırı, System.String[]
Bursa'da duruşmadan çıkan avukat, adliye merdivenlerinde karşı tarafın yakınları tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki cinsel istismar davasının ardından taraflar adliyeyi terk etti. Davanın mağduru olan müvekkiliyle birlikte adliye önüne çıkan avukat A.K, sanık yakınları M.H.T. ve annesi D.A.T.'nin saldırısına uğradı. Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda avukat ve mağdur O.A.Ö. yaralandı. Şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezine götürüldü. Yüzünden ve kafasından darbe alan avukat A.K'nin hastanedeki sağlık kontrolleri sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu Kız Arkadaşıyla Yürüyen Genç Adam, Silahlı Saldırıya Uğradı! O Anlar Kamerada

Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:48:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliye Merdivenlerinde Avukata Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]