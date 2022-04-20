Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi

20.04.2022 12:07
Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi

ANKARA Batı Adliyesi'nde muhasebeci Hakan K. hakkında, adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, 840 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis talep etti.

ANKARA Batı Adliyesi'nde muhasebeci Hakan K. hakkında, adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, 840 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara Batı Adliyesi'nde muhasebe görevlisi Hakan K.'nin adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, mesai yapmış gibi göstererek, toplamda 840 bin lirayı kendi hesabına geçirdiği belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan K. ve yazı işleri müdürü Günay D. hakkında 16 Aralık tarihinde soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K., savcılık sorgusunun ardından, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günay D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

'ZARARI KARŞILADIM, PİŞMANIM'Hakan K. hakkında 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis ve Günay D. hakkında da 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Hakan K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılırken, tutuksuz sanık Günay D. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakan K., zararı olaydan 1 hafta sonra faiziyle karşıladığını, pişman olduğunu söyleyerek tutuklu bulunduğu sürenin de dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Sanık avukatları, devlet memuru olan Günay D. hakkında bakanlıktan soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle mahkemenin durmasını, ayrıca suçun işlendiği yerde soruşturma ve kovuşturma yapıldığını belirterek, davanın en yakın başka bir ağır ceza mahkemesine naklini talep etti. Mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.Mütalaasını açıklayan savcı, Hakan K.'nin 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Günay D.'nin ise beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karış savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Ankara, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi - Son Dakika


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