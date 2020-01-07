Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü - Son Dakika

KAYSERİ'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A, oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı.