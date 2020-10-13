Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika

Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı

13.10.2020 23:46
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 5 yıl önce eşinden boşanan İbrahim A., 3 çocuğunu 15 günde bir gördüğünü ve her gün görmek istediğini söyleyerek bıçakla intihara kalkıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 5 yıl önce eşinden boşanan İbrahim A., 3 çocuğunu 15 günde bir gördüğünü ve her gün görmek istediğini söyleyerek bıçakla intihara kalkıştı. Ayağı ve kolundan kendisini yaralayan İbrahim A. yaklaşık 2 saat süren görüşme sonucu ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde bıçak ile Adalet Sarayı'nın önüne gelen İbrahim A., ayağı ve kolundan kendisini yaraladı. Bıçağı önce karnına ardından kalbine dayayan İbrahim A., polisleri yanına yaklaştırmadı. Olay yerine gelen savcı ile görüşen İbrahim A., 5 yıl önce eşinden boşandığını ve mahkemenin çocuklarını 15 günde bir görmesine izin verdiğini, ancak kendisinin her gün çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yanına yaklaşmak isteyen polislere de, "Yaklaşma sosyal mesafe var. Sosyal mesafeyi 5 metreye çıkarttım" diyen İbrahim A. yaklaşık 2 saat süren çalışmayla ikna edildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim A., ardından hastaneye kaldırıldı.


Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı
Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı

Adalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var Ankara'yı ayaklandıran darbe iması! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek
San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı         
23:53
Cinnet getiren genç, akrabasını rehin aldı! Mahalleliye korku dolu saatler yaşattı Cinnet getiren genç, akrabasını rehin aldı! Mahalleliye korku dolu saatler yaşattı         
23:28
Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler         
23:05
İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor         
22:46
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere         
22:10
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 00:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei