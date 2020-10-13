Adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 5 yıl önce eşinden boşanan İbrahim A., 3 çocuğunu 15 günde bir gördüğünü ve her gün görmek istediğini söyleyerek bıçakla intihara kalkıştı. Ayağı ve kolundan kendisini yaralayan İbrahim A. yaklaşık 2 saat süren görüşme sonucu ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde bıçak ile Adalet Sarayı'nın önüne gelen İbrahim A., ayağı ve kolundan kendisini yaraladı. Bıçağı önce karnına ardından kalbine dayayan İbrahim A., polisleri yanına yaklaştırmadı. Olay yerine gelen savcı ile görüşen İbrahim A., 5 yıl önce eşinden boşandığını ve mahkemenin çocuklarını 15 günde bir görmesine izin verdiğini, ancak kendisinin her gün çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yanına yaklaşmak isteyen polislere de, "Yaklaşma sosyal mesafe var. Sosyal mesafeyi 5 metreye çıkarttım" diyen İbrahim A. yaklaşık 2 saat süren çalışmayla ikna edildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim A., ardından hastaneye kaldırıldı.