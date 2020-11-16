Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2) - Son Dakika

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)

16.11.2020 14:47
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2), System.String[]

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİBilecik'te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik'te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Duman'ın kızı Cemile Nur Acar'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'HEPSİNİ VURACAKTIM'

Olaydan sonra gözaltına alınan Onur Acar'ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen'i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen'i aradığı ve 'anlaşmalı boşanma' konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi. Avukat İlyas Geçgelen'in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur Acar, adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur Acar'ın ilk ifadesinde 'avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım' dediği öğrenildi.


Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)

Zahit Şeyhanoğulları, Abdullah Duman, Onur Acar, Nur Acar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2) - Son Dakika


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