Son Dakika Haberleri: Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama
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Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

6 saat önce

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklamaBATMAN - Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

BATMAN - Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

Edilinen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı için Batman Adliyesi önünde davanın tarafları arasında duruşma öncesi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silahla ateş ederek 30 yaşındaki Abdulaziz Özerdem'i öldüren ve 4 kişiyi yaralayan M.A. ile oğlu N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar M.A. ile oğlu N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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