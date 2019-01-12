Son Dakika Haberleri: Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci Kamerada

Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci Kamerada

1 saat önce

Adliye önünde darbukalı zurnalı tahliye sevinci kamerada Tahliye olan sanığa yakınlarından ilginç karşılama Adliyede darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek karşıladılar Sanık tahliyesine darbuka zurnalı karşılamaya polis engeliŞANLIURFA - Şanlıurfa Adliye Sarayı'nda duruşması görülen...

Adliye önünde darbukalı zurnalı tahliye sevinci kamerada
Tahliye olan sanığa yakınlarından ilginç karşılama
Adliyede darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek karşıladılar
Sanık tahliyesine darbuka zurnalı karşılamaya polis engeli

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Adliye Sarayı'nda duruşması görülen sanığın, mahkemece tahliyesine karar verilmesi, yakınları tarafından ilginç bir şekilde kutlandı. Sanık yakınları, adliye önünde tahliye sevinçlerini darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
Edinilen bilgiye göre, bir sanık, duruşması görülmek üzere Şanlıurfa Adliye Sarayı'na getirildi. Duruşmada, sanık ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Tahliye kararını duyan yakınları, adliye önünde darbuka-zurna eşliğinde halay çekti. Tahliye olan yakınlarını darbuka ve zurna ile karşılamak isteyen sanık yakınları, yaklaşık 2 dakikalık ilginç kutlamaları sonrası polis tarafından uyarılarak dağıtıldı.
İlginç kutlamayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar, kahkahaya boğuldu. Güldüren kutlama sonrası kadınların da içerisinde bulunduğu sanık yakınları, olaysız bir şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa
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