Son dakika haber | ADLİYE ÖNÜNDE ESKİ KAYINBİRADERİNİ VURAN SANIK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM - Son Dakika
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Son dakika haber | ADLİYE ÖNÜNDE ESKİ KAYINBİRADERİNİ VURAN SANIK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM

19.07.2022 11:32

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ın (25) kardeşi Bilal Akman'ı (23), Antalya Adliyesi önüne tekerlekli sandalyeyle gelip silahla vuran Onur Duygulu (25), ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ın (25) kardeşi Bilal Akman'ı (23), Antalya Adliyesi önüne tekerlekli sandalyeyle gelip silahla vuran Onur Duygulu (25), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Hangi elinle ateş ettin sorusu üzerine Duygulu, 'Ben Yörük çocuğuyum, hem sağ hem sol elimle ateş edebiliyorum. O gün sol elimle ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. İsteseydim öldürürdüm dedi.

Antalya'da bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020'de evlendi. İddiaya göre, Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Akman, Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığındı. Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi.

HER İKİSİ DE SİLAHLA YARALANDI

Onur Duygulu, 30 Ocak saat 06.00 sıralarında Güllü Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Duygulu, pompalı tüfekle ateş etti. Akman sağ kol ve omuz bölgesinden yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Süleyman Akman, eski damadını ateş ederek yaraladı. Eski kayınbiraderi Bilal Akman ise yanına gittiği Duygulu'yu tüfekle kolundan vurdu. Olayda ağır yaralanan kadın, götürüldüğü hastanede koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Ağır yaralanan Onur Duygulu ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİĞİ ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Onur Duygulu, 5 Nisan'da 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hastanede tedavi gördüğü için katılamadı. Onur Duygulu'nun annesi A.D. (58), duruşmada oğlu ve eski gelininin evliliğindeki fotoğrafları mahkeme heyetine sunmak istedi. Onur Duygulu, arkadaşı Ramazan Aydın'ın yardımıyla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çıkıp, tekerlekli sandalyeyle Antalya Adliyesi yakınında bulunan kafeye geldi. A.D., tanıklık yapamayacağının söylenmesi üzerine duruşmadan çıkarak kahvaltı için bir kafeye gitti. Bu sırada A.D. ile oğlu Onur Duygulu telefon görüşmesi yaptı. Tekerlekli sandalye ile adliyenin çıkış kapısına yönelen Onur Duygulu, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak, duruşmadan çıkan Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'a ateş etmeye başladı. Saldırıda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri, tekerlekli sandalyedeki Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Onur Duygulu'nun Bilal Akman ve Süleyman Akman'ı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık Ramazan Aydın'ın 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma', A.D.'nin de 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan cezalandırılması istendi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur Duygulu, Ramazan Aydın ile tutuksuz sanık A.D., şikayetçiler, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada, Hangi elinle ateş ettin sorusu üzerine sanık Onur Duygulu, 'Ben Yörük çocuğuyum, hem sağ hem sol elimle ateş edebiliyorum. O gün sol elimle ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Pişmanım. Babasının açtığı ateşle yaralanmıştım, şimdi ekmeğimi bile yiyemiyorum dedi.

Sanık A.D. ise üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti. Sanık Ramazan Aydın, 'Arkadaşım benden rica ettiği için yardım ettim. Böyle bir şey yapacağını bilmiyordum diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Onur Duygulu ve Ramazan Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, sanık A.D.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Aslı DURANANTALYA, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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