Adliye önünde kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Adliye önünde kendini ateşe verdi

09.08.2023 17:11

Kocaeli Gebze Adliyesi önünde bir vatandaş, üzerine kolonya dökerek kendini ateşe verdi. Polis müdahale etti ve hastaneye kaldırılan şahsın vücudunda yanıklar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adliye önünde kendini ateşe verdi

KOCAELİ Gebze Adliyesi önünde bir vatandaş, üzerine kolonya dökerek kendini ateşe verdi. Kıyafetlerinin yanması üzerine can havliyle üstünü çıkaran şahsa polis müdahale etti. Hastaneye kaldırılan şahsın, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Gebze Adliyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, O.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetin yanması üzerine can havliyle tişörtünü çıkaran O.S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durumu gören adliye polisi hemen olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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