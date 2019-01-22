Adliye Önünde, Otomobildeki Yangına Polisler Müdahale Etti
1 saat önce
ELAZIĞ'da hareket halinde bir otomobilde başlayan yangına, adliyede görevli polis memurları, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
ELAZIĞ'da hareket halinde bir otomobilde başlayan yangına, adliyede görevli polis memurları, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta bulunan Elazığ
Adliyesi önünde hareket halinde bulunan 23 FS 857 plakalı otomobilin motor bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Ardından da küçük çaplı patlama meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücünün hemen sağa çekip indiği otomobildeki yangına ilk müdahaleyi adliyede görevli polis memurları yaptı. Polislerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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