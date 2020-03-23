Adliye önünde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adliye önünde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Adliye önünde silahlı kavga: 3 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde adliye önünde çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.

Adliye önünde silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde adliye önünde çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, cumartesi günü yaşanan bıçaklama olayı ile alakalı Gönen adliyesinde bugün duruşma yapıldı. 74 plakalı özel araçla gelen H.Ö., M.E.Ö., C.Ö., T.Ö. ve A.A. isimli şahıslar, adliye önünde bekleyen şahısların yakınlarına av tüfekleri ile ateş açtı. F.Ö., R.Ö. ve E.D. isimli 3 kişi yaralandı. Bir kadının karın bölgesinden yaralandığı, Gönen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Saldırı esnasında adliyenin camlarına gelen saçmalardan ötürü camlar kırıldı. Emniyet ekipleri olay yerine 74 plakalı araçla gelen H.Ö., M.E.Ö., C.Ö., T.Ö. ve A.A. isimli şahısları silahları ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

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