Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler - Son Dakika
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Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler

02.06.2022 12:42
Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler

Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdilerANKARA'nın Çankaya ilçesinde, adliye önünde iki grup arasında çıkan tekme- tokat kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, adliye önünde iki grup arasında çıkan tekme- tokat kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Söğütözü Mahallesi'ndeki Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri ek binası önünde meydana geldi. Adliyeden çıkan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişilik iki grup, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Gruptakilerden birisinin yanında bulunan çocuk ise ağlayarak, yaşananları izledi. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırırken, kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:

- Kavgadan görüntü

- Kavgayı ayırma çabaları

Haber- Kamera:  Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,


Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler
Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler
Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler
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Kaynak: DHA

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