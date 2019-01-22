Son Dakika Haberleri: Adliye Önünde Yanan Araç Panik Oluşturdu

Adliye Önünde Yanan Araç Panik Oluşturdu

36 dakika önce

Elazığ'da adliye önünde aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonrası, otomobil yandı.

Adliye Önünde Yanan Araç Panik Oluşturdu, System.String[]
Elazığ'da adliye önünde aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonrası, otomobil yandı. Yanan araç panik oluşturdu.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak üzerinde bulunan Elazığ Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FS 857 plakalı otomobilin motor kısmında adliye önüne geldiği sırada patlama meydana gelerek dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süreli panik oluşmasının ardından polisler araca yangın tüpüyle müdahale etti.

Sürücüsünün kendisini dışarı attığı olayda, tamamen söndürülen araç olay yerinden çekildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:22:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliye Önünde Yanan Araç Panik Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]