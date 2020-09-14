Adliye önünde yemin için saatlerce bekletilen bilirkişiler isyan etti - Son Dakika

Adliye önünde yemin için saatlerce bekletilen bilirkişiler isyan etti

"Biz kanunlara saygılıyız ama kanunu uygulayanların bize saygısı yok"

AYDIN - Aydın'da sabah saatlerinde bilirkişilik yemini etmek için adliyeye çağrılan yaklaşık 80 kişi, saatlerce bekletilince isyan etti. Sabah 09.00'da yemin etmek üzere Aydın Adliyesi'ne çağrıldıkları için işi gücü bırakıp geldiklerini belirten köylerin bilirkişileri "Biz köylüler kanuna saygımızdan dolayı işi gücü bırakıp geldik. Ancak kanunu uygulayanların bize saygısı olmadığı için saatlerdir adliye önünde bekliyoruz" diyerek yaşadıkları duruma tepki gösterdiler.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı olan 45 mahalleden 32'sinde tapulardaki sorunların çözülmesi için Kadastro güncellemesine gidildi. Bu kapsamda her köyden de 6 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Çoğunluğu 60 yaşın üzerinde yaklaşık 100 kişi 'Sabah saat 09.00'da adliye önünde hazır bulunun' çağrısı üzerine işi gücü bırakıp erkenden Aydın Adliyesi önüne geldiler. Kimi bahçesinden, kimi pazar tezgahından kimi de hayvanlarının başından işini gücünü bırakıp gelen köylüler saatlerce adliye önünde beklemelerine rağmen içeri alınmayınca duruma tepki gösterdiler.

Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olduklarını ve yemin etmek üzere çağrıldıklarını belirten vatandaşlardan Koçarlı Boydere Mahallesi sakinlerinden Hakkı Sarınizam, "Saat 09.00'da burada olacaksın dediler. Ben 07.00'de köyden çıkıp işimi gücümü bırakarak buraya geldim. Saat 11.00 yaklaştı. Halen bizi çağırmadılar. Yazık değil mi bize ben daha sabah kahvaltısı yapmadım. Böyle yapacaklarına saat verseler biz saatinde gelirdik" diye konuştu.

Herkesin işini gücünü bırakıp adliyeye geldiğini belirten vatandaşlardan bazıları uzun süre bekletilmelerini 'rezillik' diye değerlendirdiler. Adliyeye Evsekler Mahallesi'nden çağrıldığını belirten bir başka vatandaş ise, "Maalesef saat 09.00'da hazır bulunmamızı istediler. Birçok işimiz var. Vatandaşa bu kadar eziyet etmeye devlet memurunun hakkı yoktur. Köylü kanunlardan korkar kanunlara saygılıdır. Bu insanlar özel arabaları ile geldi. Öneriyorum hepimiz birlik olalım. Bırakıp gidelim bizi bekleteceklerine onlar bizi arasın" diyerek uzun süre bekletilmelerine tepki gösterdiler.