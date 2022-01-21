Adliye önündeki cinayette, taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması - Son Dakika

KAYSERİ'de, kendisine cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını iddia ettiği Gökhan Özcan'ı (35), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası adliye çıkışında eşi İ.A.'ya öldürttüğü iddia edilen Cansu A. gözaltına alındı. Cansu A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay, !8 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.'nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Gözkhan Özcan, tutuklandı. Olayın ardından kaçan İ.A. ise Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

EŞİNE, AZMETTİRME İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILDICinayet şüphelisi İ.A.'nın olay sırasında yanında olduğu ve onu öldürmeye azmettirdiği iddiasıyla eşi Cansu A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cansu A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.