Adliye önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi önünde bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. Patlama sırasında çevreye sıçrayan alevler kuru otların yanmasına neden oldu.Bölge Adliye Mahkemesi önünde sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Adliye önüne gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı.Patlama sırasında çevreye sıçrayan alevler, kuru otları tutuşturdu. Olay yerinde hazır bekleyen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürdü.Çantanın ise boş olduğu bildirildi.