Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

MERSİN'de adliye otoparkında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliye binası yanındaki otoparkta saat19.30'da iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinde uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.