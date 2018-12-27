Son Dakika Haberleri: Adliye Personeli Egzersiz Yaptı

Adliye Personeli Egzersiz Yaptı

1 saat önce

Edirne Adliyesi personeline, ofis çalışanlarına yönelik özel egzersiz hareketleri gösterildi.

Adliye Personeli Egzersiz Yaptı, System.String[]
Edirne Adliyesi personeline, ofis çalışanlarına yönelik özel egzersiz hareketleri gösterildi.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli uzman fizyoterapist Emre Reşitoğlu, adliyenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, özellikle günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçiren personele sağlıklı bir yaşam için bazı önerilerde bulundu.

Özellikle, ofis çalışanlarının bilgisayar karşısında fazla zaman geçirdiklerini, egzersiz yapmadıkları içinde bel ve boyun fıtıklarıyla bazı fiziki rahatsızlıklardan şikayetçi olduklarını ifade eden Reşitoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer bir sandalyede oturuyorsanız ayak bileğini pompalama ve ayağı yerden kaldırma egzersizi yapınız. Belinize destek koyunuz, kambur oturmamaya, dik oturmaya özen gösteriniz. Bilgisayar başındayken ekran parlaklığını fazla açmamak gerekir. Ayrıca bilgisayar ekranı tam karşınızda olmalı. Gözlerinizi kırpmayı unutmayın. Ayakkabı, çorap ve kıyafet seçimine dikkat edin, ısı yalıtımlı ve rahat ayakkabı seçin. Asansörleri fazla kullanmayın, merdivenleri kullanmaya özen gösterin. Yürüyüş yapın, her gün yapacağınız 30 dakika yürüyüşle ekranlardan uzak kalın, her anlamda olumlu etkilenirsiniz."

Reşitoğlu, etkinliğe katılan savcı, hakim ve adliye personeline, masa başında yapacakları egzersizleri göstererek bazı tavsiyelerde bulundu.

Konuşmanın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Reşitoğlu'na açık cezaevinde kalan mahkumların yaptığı minyatür kispeti hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:28 Kaynak: AA

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