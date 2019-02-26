Son Dakika Haberleri: Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu

Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu

1 saat önce

Çorum Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu, System.String[]
Çorum Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ülkedeki kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına adliyede görev yapan aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı adliye personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, "Kızılay ile yaptığımız protokol kapsamında hem kan bağışı bekleyen hastalara destek olmak hemde sosyal bir sorumluluğa imza atmak adına kan bağışında bulunuyoruz. Şuanda personellerimizin yanı sıra vatandaşlarda kan bağışına destek oluyor. Kızılay yöneticileri ve personelimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

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