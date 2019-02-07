Son Dakika Haberleri: Adliye Personelinden Kan Bağışı

Adliye Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

AYDIN'da, Nazilli Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Adliye Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
AYDIN'da, Nazilli Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Nazilli Adliyesi'ndeki kan bağışı kampanyasına, aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı adliye personeli katıldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'na gelen adliye çalışanları, Türk Kızılayı'a kan bağışında bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, adliye personeline teşekkür ederek, "Kan bağışında bulunmak bir vatandaşlık görevidir. Verecek olduğumuz bir damla kanın dahi bir can kurtardığını asla unutmamalıyız. Bir damla kana, kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz. Onun için sürekli olarak sağlığımız el verdiği sürece Kızılay'ımıza kan bağışında bulunmalıyız. İşte bizlerde adliye personelleri olarak bu farkındalığın artırılmasını istiyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kızılay görevlisi Dr. Nihat Kılıç ise "Nazilli Adliyesi yönetimine, başsavcımıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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