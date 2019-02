Adliye Personelinden Kan Bağışı

Düzce Adliyesi çalışanları Türk Kızılayının düzenlediği kan kampanyasına destek verdi.

Adliye çalışanları, Eski Bolu Caddesi'nde bulunan bina önündeki Türk Kızılayının kan aracına gelerek kan ve kök hücre bağışında bulundu.



Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar'ın da destek verdiği kampanyada, adliyede görevli birçok hakim ve savcı kan bağışı yaptı.



Başsavcı Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışına herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.



Tüm adliye çalışanlarının bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:



"Düzce Adliyesi hakim, savcıları ve çalışanları olarak bugün Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek olmak için geldik. Kan çok önemli bir husus, hem acil hem de sürekli bir ihtiyaç. Acil olması her an, her zaman bizlerin ve yakınlarımızın ihtiyaç duyduğumuzda Kızılaydan aldığımız için çok önemli. Türkiye'nin her yerinde ve her zaman kana ihtiyaç olduğu için kan bağışının sürekli hale getirilmesi lazım."



"Kampanyalar geçici olmamalı." diyen Çelik, "Vatandaşlarımızın bu kan bağışını sürekli hale getirmesi lazım. Bu kampanyaların da farkındalık oluşturması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızı 'Her Kan, Bir Can' sloganıyla destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

