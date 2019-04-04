Son Dakika Haberleri: Adliye Personelinden Türk Kızılayı'na Destek

Adliye Personelinden Türk Kızılayı'na Destek

42 dakika önce

Mersin Adliyesi personelleri, Türk Kızılayı'na destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Adliye Personelinden Türk Kızılayı'na Destek, System.String[]
Mersin Adliyesi personelleri, Türk Kızılayı'na destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın yanı sıra hakimler, savcılar ve avukatlar, Türk Kızılayı tarafından adliyeye kurulan kan bağışı standını ziyaret ederek, kan verdi.

Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kan vermenin hem bir hayır hem de vatan görevi olduğu bilinciyle vatandaşlarımız kan vermektedir. Türkiye geneline bakıldığında Adana ve Mersin nüfus yoğunluğuna göre kan verme oranlarında liderdir. Bu liderliği Mersin olarak sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Kan verme işleminin ardından bağışçılara ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: AA

Mersin, Türk Kızılayı, Güncel
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