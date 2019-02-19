Son Dakika Haberleri: Adliye Personeline İlk Yardım Eğitimi

Adliye Personeline İlk Yardım Eğitimi

1 saat önce

Edirne Adliyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Adliye Personeline İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
Edirne Adliyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, insanın yaşamı boyunca ilk yardım gerektiren durumlarla karşılaşabileceği belirtildi.

Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra profesyonel ekipler gelinceye kadar çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz temel ilk yardım eğitimleri devam etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda Edirne Adliyesi personellerine pratik ve uygulamalı olarak, 13- 14 Şubat tarihleri arasında, ilk yardım Eğitici Eğitmeni AASH Birim Uzmanı Erhan Turhan ve İlk yardım Eğitmeni acil tıp teknikeri Asiye Girgin tarafından temel ilk yardım eğitimi düzenlenmiş olup, toplam 26 kişi eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Edirne Adliyesi, Edirne, Güncel
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