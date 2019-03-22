Son Dakika Haberleri: Adliye Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Adliye Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

37 dakika önce

Edirne Adliyesi'nde çalışanlara yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Adliye Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, System.String[]
Edirne Adliyesi'nde çalışanlara yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Edirne Adliyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, adliye personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Eğitim kapsamında iş güvenliği uzmanları sunum yaptı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, etkinlikte yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen eğitimle tüm adliye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla bu eğitimlerin gerçekleştirildiğini belirten Karabacak, şunları kaydetti:

"Başsavcılık olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulanması, koordinasyon görevi, iş sağlığı ile ilgili her problemle ilgili sorumluluk bizim üzerimizde. Bu kapsamda biz 6-7 aydır çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. İlk yardım eğitimi, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi yaptığımız faaliyetler arasında.

Bu kanun kapsamında risk analizi yaptık ve bunun sonucunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu eğitimden sonra iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturacağız. Bu faaliyetlerle çalışma ortamımızı iyileştirip güzelleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Edirne, Edirne Adliyesi, Güncel
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