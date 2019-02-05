Adliye Personeline Yönelik Eyp'li Saldırıya İlişkin Davada Karar

Adana'da, uyuşturucu davasına ilişkin keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 2 sanığa toplam 53'er yıl 15'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da, uyuşturucu davasına ilişkin keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 2 sanığa toplam 53'er yıl 15'er ay hapis cezası verildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Davut Esen ile avukatları hazır bulundu.



Sanık Hayrullah Turan ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden savcı, sanıklar Turan ve Esen'in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Savcı, ayrıca Turan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.



Söz hakkı verilen sanık Esen, hakkındaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini talep etti.



Sanık Turan da üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de sanıklar Esen ve Turan'ı ayrı ayrı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 3'er kez 16'şar yıl, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 15'er ay, "tehlikeli madde bulundurma veya el değiştirme" suçundan ise 4'er yıl olmak üzere toplam 53'er yıl 15'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.



Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı 7 kişilik heyetine 17 Ekim 2016'da el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti. 2 zabıt katibinin hafif yaralandığı olayla ilgili saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklanmıştı.



Sanıklar hakkında "fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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