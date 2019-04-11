Son Dakika Haberleri: Adliye Temizlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Öldü

Adliye Temizlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Öldü

1 saat önce

ERZURUM Adliyesi'nde temizlik görevlisi evli ve 3 çocuk babası Turgay Matban (53) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Adliye Temizlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Öldü, System.String[]
ERZURUM Adliyesi'nde temizlik görevlisi evli ve 3 çocuk babası Turgay Matban (53) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum Adliyesi'nin giriş katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce adliyede temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Turgay Matban, iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada göğsünde ağrı olduğunu söyledi. Matban'ın durumunun kötüleştiğini fark eden arkadaşları, adliyede görevli polis memurlarından yardım istedi. Polisin haber vermesiyle adliyeye gelen 112 Acil ekibi, Turgay Matban'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekibi, yaklaşık 50 dakika süren çabaya rağmen Matban'ın duran kalbini çalıştıramadı. Yapılan tüm müdahalelere karşın Turgay Matban yaşamını yitirdi.

Acı haberi alarak adliyeye gelen Matban'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Turgay Matban'ın cansız bedeni adliye binasından çıkarılırken, eşi "Turgay beni, çocuklarını bırakma" diyerek gözyaşı döktü.

- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
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