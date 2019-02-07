Adliye Yazı İşleri Müdürü Zimmetten Tutuklandı

BURDUR'da, Yeşilova Adliyesi Yazı İşleri Müdürü ve İcra Müdürlüğü Vekili Muhammet A., zimmet suçundan tutuklandı.

BURDUR'da, Yeşilova Adliyesi Yazı İşleri Müdürü ve İcra Müdürlüğü Vekili Muhammet A., zimmet suçundan tutuklandı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yeşilova Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve İcra Müdürlüğü görevini de vekaleten yürüten Muhammet A. hakkında 05 Şubat'ta zimmet suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma sonunda Muhammet A.'nın dün 'zimmet' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi. - Burdur

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