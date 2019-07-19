Son Dakika Haberleri: Adliye'ye şarjör ve mermi ile girmek istedi
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Adliye'ye şarjör ve mermi ile girmek istedi

33 dakika önce

Kayseri'de bir kişi, Adalet Sarayı'na bir adet tabanca şarjörü ve 8 adet mermi ile girmek isterken, x-ray cihazında polis ekiplerince tespit edildi.

Adliye'ye şarjör ve mermi ile girmek istedi, System.String[]
Kayseri'de bir kişi, Adalet Sarayı'na bir adet tabanca şarjörü ve 8 adet mermi ile girmek isterken, x-ray cihazında polis ekiplerince tespit edildi.

Kayseri Adalet Sarayı'na saat: 10.30 sıralarında gelen F.U.(36) isimli şahıs, çantasını x-ray cihazına bıraktı. Cihazdan geçen çantada bir adet tabanca şarjörü ve içinde 8 adet mermi olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Müteahhit olduğunu ve 1 adet tabanca şarjörü ve 8 adet mermiyi çantasında unuttuğunu söyleyen 36 yaşındaki F.U., şarjör ve mermileri kendi rızası ile polis ekiplerine teslim ederken, şahıs tutulan tutanak sonrası adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ
Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
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