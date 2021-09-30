Adliye yolunda pes dedirten sözler: "Ulaşabileceğimiz en yüksek tepe, Gayrettepe" - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, karşısında kameraları görünce "Ulaşabileceğimiz en yüksek tepe, Gayrettepe" diyerek ilginç sözler sarf etti. Yağma ve yaralama suçuna karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde marketten yağma ve kasten yaralama ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay mahalline giden polis ekipleri, yağma ve yaralama olayına karışan D.E. ve R.Ç. adlı 2 kişiyi yakalarken, yaralı 2 kişi ise 112 Acil Sağlık Ekiplerince hastaneye kaldırıldı. D.E. ve R.Ç. emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken karşısında kameraları gören bir şüphelinin söylediği sözler pes dedirtti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Ulaşabileceğimiz en yüksek tepe, Gayrettepe" diyerek ilginç sözler sarf etti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ