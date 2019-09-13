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Adliyede aşure ikramı

5 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Adliyesi'nde Muharrem ayı nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın organizasyonu ile 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi.

Adliyede aşure ikramı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Adliyesi'nde Muharrem ayı nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın organizasyonu ile 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi.


Etkinlikte hakim ve cumhuriyet savcıları, adliyeye gelen vatandaşlar ile personel ve avukatlara kendi elleriyle aşure ikram ettiler. Bolvadin Adliyesi bahçesinden bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı Kılıç, hakimler, cumhuriyet savcıları, adliyede görev yapan personel ile vatandaşlar katıldı. Cezaevi yemekhanesinde hazırlanan aşure adliye bahçesine getirildi. Burada masaların üzerlerine konulan aşure kazanlarının başına geçen Başsavcı Mustafa Sever ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağrı Kılıç tarafından hem personele hem avukatlara hem de adliyeye işlemlerini yapmaya gelen vatandaşlara aşure ikram edildi. Başsavcı Sever ve beraberindekiler, kendi elleriyle aşure dağıtımını yaparken, vatandaşlar da adliye bahçesinde hazırlanan koltuklara oturup ikram edilen aşureyi yediler.


Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, geleneksel hale getirdikleri "Bolvadin Adliyesi 7 Aşure Günü" etkinliğini Muharrem ayının anlamına uygun olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiklerini söyledi. Muharrem ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Sever, milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini diledi. Yargı çalışanları ve personel de bereketin simgesi olan aşurenin ikram edilmesinden mutlu olduklarını belirtirken, vatandaşlar da aşure ikramından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek yargı mensubu ve çalışanlarına teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Başsavcı, Bolvadin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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