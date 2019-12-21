Adliyede avukat, sahnede komedyen - Son Dakika
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Adliyede avukat, sahnede komedyen

6 saat önce

Sahnede Cem Yılmaz'ı kahkahalara boğmasıyla ünlenen ve "Cem Yılmaz'ı güldüren avukat" olarak tanınan deneyimli ceza avukatı Burkay Bulanık, kendine has sitiliyle tek kişilik bir stand up gösterisi hazırlıyor.

Adliyede avukat, sahnede komedyen, System.String[]

Sahnede Cem Yılmaz'ı kahkahalara boğmasıyla ünlenen ve "Cem Yılmaz'ı güldüren avukat" olarak tanınan deneyimli ceza avukatı Burkay Bulanık, kendine has sitiliyle tek kişilik bir stand up gösterisi hazırlıyor.


İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Burkay Bulanık, profesyonel olarak sürdürdüğü avukatlık mesleğinin yanında amatör olarak da komedyenliğe soyunmaya hazırlanıyor. 10 yıllık ceza avukatı olan Bulanık, Cem Yılmaz'ın İzmir'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte sahneye çıkarak yaptığı şakalarla ünlü komedyeni kahkahalara boğdu. Bunun üzerine tek kişilik bir stand up gösteri hazırlama kararı alan Bulanık, gerek arkadaş ortamında gerekse duruşmalarda insanların söylediği şeylere çok güldüğünü fark edince kendisindeki yeteneği keşfettiğini anlatarak, "Cem Yılmaz ile aramızda spontane bir olay gelişti. Bir anda kendimi sahnede buldum, sonra aramızda geçen diyalogla Cem Yılmaz bir kahkaha attı. O günden beri 'Cem Yılmaz'ı güldüren avukat' olarak tanınıyorum. Cem Yılmaz 25 senedir bizi güldürüyor, ben de 25 saniye onu güldürdüm. Kendime idol olarak da Cem Yılmaz'ı görüyorum" dedi.


Hayatının hedeflediği gibi gitmediğini anlatan avukat Burkay Bulanık, "Ben avukat olacağımı düşünmüyordum. Çok yoğun bir avukatlık büromıuz var. 10 günlük bir kamp dönemi geçirdim. Stand up gösterisinin alt yapısını tamamladık. Nisan, Mayıs gibi de sahneye çıkmayı düşünüyorum. İzleyenleri çok güldürecek, ince esprilerle dolu bir stand up gösterisi hazırlıyoruz. Taklit gibi şeyler olmayacak. Daha çok benim kendi hayatımı ve dünyayı algılama biçimimi sahneye yansıtacağım bir gösteri olacak. İlk büyük sahne deneyimim olacak. Önümde daha çok uzun yollar var" diye konuştu.


Amatör olarak komedyenlik yaptığını öğrenen müvekkillerinin olumlu tepkiler verdiğini ifade eden Bulanık; ceza davalarına baktığım müvekkillerim, "Cem Yılmaz'ı güldürmüş adamsın. Bizi de güldür" diyor. Örneğin; bir davada kendisini hoca olarak niteleyen ve pozitif enerji verdiğini iddia eden bir müvekkilim vardı. Duruşmadan sonra hakim, "Avukat bey, çok dava dosyası geliyor. Yetişemiyoruz. Müvekkilinize söyleyin de bize de bir enerji yollasın" dedi. Diğer avukatlar ve mahkeme heyetiyle birlikte hep birlikte güldük" şeklinde konuştu.


Kendine has sitiliyle gösterisini hazırlayan Bulanık, ilk etapta İzmir ve çocukluğunun geçtiği Bergama'da sahneye çıkmak istediğini söyledi. - İZMİR

Cem Yılmaz, Bulanık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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