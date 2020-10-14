Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı

14.10.2020 17:53
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı, System.String[]

KAYSERİ'de, 6 gün önce avukat Mahmut Seydi Arık'ın boşanma davası öncesi darbedildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KAYSERİ'de, 6 gün önce avukat Mahmut Seydi Arık'ın boşanma davası öncesi darbedildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eşi Ercan Türkdoğan'dan boşanmak isteyen Sibel Türkdoğan için tanıklık yapmaya gelen M.A.'nın adliye içinde eşi B.A'nın Ercan Türkdoğan ile ilişkisinin olduğunu söylemesi üzerine tartışmanın çıktığı ve avukat Arık'ın bu tartışma sırasında darbedildiği öğrenildi. M.A.'nın duruşmada, bu ilişkiyi açıklayacağı iddia edildi.

Olay, 8 Ekim'de Kayseri 4'üncü Aile Mahkemesi'nin duruşma salonu önünde meydana geldi. Avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası olan müvekkili Sibel Türkdoğan ve tanıklar ile duruşma salonu önüne gelip, duruşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada Ercan Türkdoğan da kardeşleri Recep ve Adnan Türkdoğan ile patronu Halit Şener'le duruşma salonu önüne geldi. Ercan Türkdoğan, Sibel Türkdoğan'ın tanıklarından tanıklıktan çekilmelerini istedi. Bu sırada Sibel Türkdoğan'ın tanığı M.A., eşi B.A'nın Ercan Türkdoğan ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışka çıktı. Tartışmada Recep Türkdoğan, avukat Arık'ın yüzüne kafa attı. Halit Şener ve Adnan Erdoğan da Arık'ı itekleyerek, tehdit etti. Olayda avukat Arık'ın burnu kırıldı, üç kardeş ve Halit Şener gözaltına alındı.

Şüphelilerden Adnan Türkdoğan, Recep Türkdoğan ve Halit Şener sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde avukat Arık'ın darbedildiği, ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin tarafları uzaklaştırdığı görüldü.'DURUŞMADA HER ŞEYİ ANLATACAKTI'Avukata yönelik darp olayının yaşandığı dava, çekişmeli boşanma davası olarak açıldı.13 yıl önce evlenen iki çocuklu çift arasında mal paylaşımı ile ilgili de anlaşmazlık bulunuyor. Tanık olarak dinlenmesi talep edilen M. A.'nın, eşi ile Ercan Türkdoğan arasındaki cinsel içerikli yazışmaları gördüğü öğrenildi. M.A.'nın duruşmada eşi B.A. ile Türkdoğan arasındaki ilişkiyi açıklayacağı iddia edildi. B.A. ile Türkdoğan arasında geçen cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarının ise dava dosyasına sunulacağı öğrenildi.Öte yandan, Türkdoğan çiftinin tanıkları olarak dinlenmeleri istenen M.A. ve B.A. arasındaki boşanma davasında ise sona gelindiği belirtildi.'DAHA ÖNCE BÜROMA DA GELDİLER'

Şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirten avukat Mahmut Seydi Arık, "Karşı tarafın tanık ile ilişkisi olduğuna dair kanıtlar geldi. Aynı zamanda benim dinleteceğim tanığımın da eski eşi. Onların da şu an sürmekte olan boşanma davaları var. Sürmekte olan davanın asıl nedeni mal paylaşımı. Yaklaşık 2 milyon TL'lik bir mal söz konusu. Daha önce Halit bey benim büroma da geldi. Tedbiri kaldırmamı söyledi. Şikayet etmemiştim. 'burası benim, tedbiri kaldır' şeklinde cümleler kurdu. 'Malı kimseye yedirmem' demişti. Demek ki sonucu ve yapacağı şey bu olacakmış. Bundan sonraki süreçte emsal teşkil olacağını düşünüyorum. Meslektaşlarımıza benzer eylemlerin yapılmasında bu dava çok önemli. Cezalarında biraz daha artırılması gerekiyor. Yalnızca avukatlar değil, bir çok kamu görevlisi benzer şiddete maruz kalabiliyor. O yüzden yeni bir düzenleme gerekiyor. Sonuna kadar bu davanın peşinde olacağım ve şikayetimi çekmeyeceğim" diye konuştu.


Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Zahit Şeyhanoğulları, Kayseri, Ekim, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti
Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal         
17:55
Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı?         
17:30
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı         
16:16
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
"Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme         
15:44
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu         
14:14
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 18:04:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliyede avukatın darbedildiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei