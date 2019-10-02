Son Dakika Haberleri: Adliyede "bebek bakım ve emzirme odası" açıldı
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Adliyede "bebek bakım ve emzirme odası" açıldı

57 dakika önce

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, Tekirdağ Adliyesi'nde "bebek bakım ve emzirme odası" açıldı.

Adliyede

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, Tekirdağ Adliyesi'nde "bebek bakım ve emzirme odası" açıldı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki adliye binasında düzenlen törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, bebek bakım ve emzirme odasının yapımında emeği geçen ve destekte bulunan herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de bebek emzirme ve bakım odalarının anneler için çok büyük kolaylık ve rahatlık sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından "bebek bakım ve emzirme odası" törenle açıldı.

Tekirdağ Adliyesi, Başsavcı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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