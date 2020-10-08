Adliyede boşanma duruşması öncesi avukata saldırı - Son Dakika

KAYSERİ'de avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma aşamasındaki müvekkilinin kocasının kardeşi tarafından adliyede duruşma öncesi darbedildi.

Olay, Kayseri Adliyesi'nde bugün meydana geldi. Avukat Mahmut Seydi Arık, müvekkili Sibel T. ile duruşma salonu önünde beklerken, onun eşi Ercan T. ve kardeşi Recep T. ile diğer yakınları geldi. Ercan T.'nin Sibel T.'nin tanıklarına tanıklıktan çekilmelerini istemesi üzerine tartışma çıktı. Ercan T.'nin kardeşi Recep T. avukat Arık'a kafa attı. Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle Recep T. ile olaya karışan Adnan T. ve Halit Ş. gözaltına alındı.

Burnuna aldığı darbe ile yaralanan Arık, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık tespit edilen Arık, ameliyat öncesi hastane önünde açıklama yaptı. Arık, kendisine yapılan saldırının savunma makamına yapıldığını belirterek, "Tarafıma yönelen şiddet eylemi yalnızca bana, avukatlık mesleğine değil, temsil ettiğim kadın müvekkilimin şahsında bütün kadınlara yönelen eylemdir. Her şeye rağmen kadınlarımızın yanında olacağız. Gerekirse öleceğiz; ama asla vazgeçmeyeceğiz. Yargı görevini ifa ederken, hakim ve savcılarla aynı statüdeyiz. Recep T. benim tanıklardan birisine baskı yaparken, ben müdahil oldum. Ben onlara 'adliyenin avukat mı döveceksiniz?' derken, bana gelip kafa attı, adli tıp sonucu burnum kırıldı, şimdi ameliyat olacağız. Olayla ilgili Recep T., Adnan T. ve Halit Ş. isimli şahıslar göz altına alındı. Olayın takipçisi olacağız" dedi.