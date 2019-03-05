Son Dakika Haberleri: Adliyede Göreve Yeni Başlayan Personele "Tebrik Belgeleri" Verildi

Adliyede Göreve Yeni Başlayan Personele "Tebrik Belgeleri" Verildi

1 saat önce

Niğde Adliyesi'nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gönderdiği "Tebrik Belgeleri" düzenlenen törenle verildi.

Adliyede Göreve Yeni Başlayan Personele
Niğde Adliyesi'nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gönderdiği "Tebrik Belgeleri" düzenlenen törenle verildi.

Niğde Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ile Komisyon Üyesi Hakim Cem Altunsoy ve yeni personel katıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: "Personel İstihdamı Sınavında başarılı olarak Bakanlığımızca ataması yapılan çeşitli ünvanlardaki sözleşmeli personele Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün takdirleriyle, bizzat imzaladığı tebrik belgeleri personelimize verdik. Yeni başladıkları memuriyet hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Başsavcı Dönmez, yeni personellere kamu görevinde dikkat etmesi gereken hususlar vatandaşlara saygı ve nezaket içinde yaklaşmaları mesaiye uyumları, dürüstlük çalışma ve disiplin konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni personellere "Tebrik Belgeleri" verildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Niğde, Güncel
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