Son Dakika Haberleri: Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis
Son Dakika Güncel Haber

Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis

1 saat önce

BURSA Adliyesi'nde, avukatlık kimliğini göstermeden X- Ray arama cihazından geçmeyi reddederek burada görevli polis memuruyla tartışıp hakaret ettiği öne sürülen avukat S.Ö., yargılandığı davada 15 ay hapse çarptırıldı.

Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis, System.String[]
BURSA Adliyesi'nde, avukatlık kimliğini göstermeden X- Ray arama cihazından geçmeyi reddederek burada görevli polis memuruyla tartışıp hakaret ettiği öne sürülen avukat S.Ö., yargılandığı davada 15 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı erteledi.
?Olay, 2017 yılında  Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Adliye girişinde görevli polis memuru S.C., avukat olduğunu söyleyip X- Ray arama noktasından geçmeyi reddeden S.Ö.'den avukatlık kimliğini istedi. Ancak S.Ö., ne kimlik gösterdi, ne de üzerinden aramasını kabul etti. Bu nedenle S.Ö. ile S.C. arasında tartışma çıktı.
Polis memuru S.C.'nin şikayeti üzerine avukat S.Ö. hakkında Bursa 15'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldı. Duruşmalarda avukat S.Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Polis memuru S.C. ise "Olay günü X- Ray cihazında görevli idim. Kendisinin avukat olduğunu söyleyen sanığı tanımadığını söyleyip, üst aramasını yapmak istedim. Önce hakaret, sonra tehdit etti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Yapılan yargılama sonunda avukat S.Ö., 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da ertelendi.
Polis memuru S.C., mahkemenin verdiği cezayı az bularak Bursa Bölge Mahkemesi'ne itiraz etti.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı Yaralının kurtulması için dua etti Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:25:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]