Adliyede hasımlarına silahlı saldırı düzenleyen zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adliyede hasımlarına silahlı saldırı düzenleyen zanlılar adliyeye sevk edildi

Adana'da adliyede hasımlarına silahla saldırıp iki vatandaş ile bir hasmını yaraladığı ileri sürülen şahıs ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyede hasımlarına silahlı saldırı düzenleyen zanlılar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da adliyede hasımlarına silahla saldırıp iki vatandaş ile bir hasmını yaraladığı ileri sürülen şahıs ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesinde 12 Mayıs günü Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken arka cam kısmına mermi isabet etti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda polis aracı dışında 2 sivil araç da isabet aldı. Cinayet dedektifleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada iki grubun birbirine ateş ettiği sırada polis ekiplerinin yoldan geçtiğini ve araca merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, birbirine ateş eden zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, evlere yaptıkları baskında Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) adlı şahısları yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

21 Temmuz günü ise Adana Adliyesinde 20. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesinde bu olayın ilk duruşması yapılacaktı. Duruşmaya her iki tarafın yakınları da geldi. Mahkemeye gelen Nuri Ö. (36), hasımları Adem G. (26) ve Abdurrahman Ç.'yi (42) görünce adliye girişindeki demir levhayı alıp onlara fırlattı. Nuri Ö. daha sonra adliye içine kaçarken Adem G. tabanca ile peşinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nuri Ö. ve o an adliyeye gelen Mehmet Emin Şen (41) ile 8 yaşındaki kızı Elif Şen yaralandı. Bu arada adliye polisi olaya müdahale ederek zanlı Adem G.'yi yakaladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nuri Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet ekipleri yaptıkları çalışmada Selçuk Yiğit M.'nin de (18) adliyeye doğru ateş ettiğini, ablası Elif Meltem M.'nin (21) Adem G.'nin kullandığı alıp olay yerinden kaçırdığını Ali G. (24) ve Sercan Y.'nin (25) zanlılara yardım yataklık yaptığını tespit etti. Polis bu tespitlerden sonra zanlıların evlerine yaptığı baskınla yakalandı. Yapılan aramalarda iki tabanca ele geçirildi. İfadeleri aldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Adem G., Ali G. ve Abdurrahman Ç. tutuklanırken diğer zanlılar ev hapsine çarptırıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:23

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliyede hasımlarına silahlı saldırı düzenleyen zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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