Son Dakika Haberleri: Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı

6 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.


İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmak dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden İbrahim Özkan'ın (35) yazar Seray Şahiner ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, Seray Şahiner, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:03 Kaynak: İHA
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