Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
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İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:25 Kaynak: İHA
İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmak dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden İbrahim Özkan'ın (35) yazar Seray Şahiner ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
(İHA)
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